Desenmascaran a un padre amoroso como un asesino convicto que se dio a la fuga

“No hay ninguna etiqueta de advertencia en el kit de prueba de ADN que te diga que puede que no te guste lo que encuentres”, dijo. “Pero no me arrepiento de haberlo hecho y me alegro de saber ahora la verdad sobre mi padre”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.