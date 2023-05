¿Cuán prometedores son los nuevos medicamentos para tratar la obesidad y quiénes deberían tomarlos o no? Analista médica responde

Quiero insistir en que no se trata de medicamentos que se utilicen por vanidad. Alguien que está tratando de perder unos kilos para una boda o un evento no debe tomarlos por varias razones. En primer lugar, es muy probable que una vez que esa persona deje de tomar la medicación, el peso vuelva enseguida. En segundo lugar, hay mejores formas de perder peso y, lo que es más importante, de mantener una buena salud. En tercer lugar, la medicación no está pensada para eso. Dada la escasez de medicamentos que se ha producido, una persona que lo tome para este tipo de uso a corto plazo podría estar quitándoselo a pacientes que realmente lo necesitan para sus condiciones médicas.

No son medicamentos para personas no diabéticas que no padecen obesidad. Además, es posible que las personas con sobrepeso u obesidad según el IMC no necesiten estos medicamentos. En general, al igual que ocurre con otras enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, lo primero que hay que hacer es modificar el estilo de vida. Solo si estas modificaciones no funcionan, se debe considerar la medicación, previa consulta con el médico, e incluso entonces se debe continuar con los cambios en el estilo de vida.

Otro estudio, publicado en The New England Journal of Medicine, halló una pérdida media de peso corporal del 14,9% desde el inicio hasta más de un año después en el grupo de semaglutida, frente al 2,4% en el grupo placebo.

