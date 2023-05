Todo lo que necesitas saber sobre la coronación del rey Carlos III

Si has estado revisando tu buzón de correo y aún no ha llegado una invitación, no te preocupes. La ceremonia en sí está programada para comenzar a las 11 a. m. hora local (6 a. m. de Miami / ET) el 6 de mayo, con la cobertura televisiva especial de CNN y CNN en Español de la coronación del rey de 10 a. m. a 5 p. m. (5 a. m. a 12 p. m. de Miami / ET). Alternativamente, sigue la cobertura aquí en CNNE.com para la cobertura en vivo durante todo el día.

