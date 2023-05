¿Será Carlos III tan exitoso como su madre? Los desafíos del nuevo monarca

Y luego de mucha especulación por la posible presencia de Harry en la ceremonia de coronación, el duque de Sussex anunció que asistiría, pero no su esposa Meghan ni los pequeños Archie y Lilibet, nietos del rey. Su presencia como hijo del rey, pero no como miembro pleno de la institución es vista como de apoyo y respeto a su padre, pero no significaría que los lazos familiares rotos puedan restablecerse. Muchos se preguntan si los Sussex continuarán con revelaciones y escándalos que dañen la imagen de la familia y la institución.

“Tenía problemas para comunicarse, problemas para escuchar, problemas para habla cara a cara en privado. En una ocasión, luego de una cena con varios platillos, subí la escalera y me encontré una carta en mi almohada. La carta decía lo orgulloso que estaba por algo que había hecho o logrado. Sonreí y la puse debajo de mi almohada, pero también me quedé pensando por qué no lo había dicho hace unos momentos, cuando estuvo sentado frente a mí”, cuenta el duque de Sussex sobre su padre.

