Los probables destinos de Messi ante el muy posible adiós del París Saint-Germain

La crisis económica que atraviesa Argentina es otro obstáculo que no allana el camino. Se suma lo ocurrido en marzo último cuando en Rosario un supermercado de la familia de Antonella Rocuzzo fue atacado a balazos que incluyó una amenaza escrita contra Messi. El crack argentino nunca manifestó que no jugaría en Newells, pero tampoco ha dicho que sí querría hacerlo. No es imposible, pero es una montaña tan empinada como llena de obstáculos.

El club de sus amores es Newell’s Old Boys de Rosario. No obstante, hay fuertes condicionantes. La apacible vida que Messi lleva en Europa no sería posible en su país. Una muestra de ello se vio en una parrilla de Buenos Aires cuando en marzo fue a cenar y desató un tsunami de hinchas que lo ovacionaron durante varias horas.

