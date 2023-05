ANÁLISIS | Una controvertida caricatura sobre India reabre las viejas heridas del que ahora es el país más poblado del mundo

La economía de casi US$ 3 billones de la India es ahora la quinta más grande del mundo y una de las de más rápido crecimiento. El Banco Mundial promovió a India de un estatus de ingreso bajo a uno de ingreso medio, un rango que denota un ingreso nacional bruto per cápita de entre US$ 1.036 y US$ 12.535.

