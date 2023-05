Más de 2.000 migrantes viven en las calles de la ciudad de El Paso, Texas

“¿Apoyamos el transporte en autobús a donde [los inmigrantes] no piden que los lleven? Absolutamente no. ¿Apoyamos el transporte de personas a Martha’s Vineyard o a la Casa Blanca o al patio delantero de la vicepresidenta? Absolutamente no. Nunca apoyaríamos algo así”, dijo Leeser, que comentó que ha estado en conversaciones diarias con la Casa Blanca sobre la situación en El Paso.

