Por qué este pionero de la inteligencia artificial decidió exponer los peligros de la tecnología

En una entrevista este lunes con el diario The New York Times, que fue el primero en reportar de su decisión, Hinton dijo que le preocupaba el potencial de la inteligencia artificial (IA) para eliminar puestos de trabajo y crear un mundo en el que muchos “ya no serán capaces de saber qué es verdad”. También señaló el asombroso ritmo de avance, mucho más allá de lo que él y otros habían previsto.

