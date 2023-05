La FDA aprueba la primera vacuna contra el virus respiratorio sincitial, un avance que tomó seis décadas

En un ensayo clínico con casi 25.000 adultos mayores cuyos resultados se publicaron en la revista académica The New England Journal of Medicine, la vacuna de GSK fue un 83% eficaz en la prevención de la enfermedad de las vías respiratorias inferiores causada por el virus.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.