Cuerpos hallados en Oklahoma: delincuente sexual disparó a su esposa, sus 3 hijos y 2 adolescentes antes de quitarse la vida, confirma la policía

McFadden debía presentarse el lunes a las 9:00 a.m. a un juicio por cargos de pago por prostitución de un menor, pero no asistió, según los registros judiciales. Se emitió una orden de arresto por no comparecer, según muestran los documentos. Luego las autoridades descubrieron los cuerpos mientras ejecutaban una orden de allanamiento.

