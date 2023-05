Rihanna en la Met Gala: estos han sido los atuendos de la cantante año tras año

Ese año, la cantante utilizó un vestido de alta costura de la diseñadora china Guo Pei, para celebrar la temática de 2015 “China: Through the Looking Glass”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.