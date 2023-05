Estados Unidos podría incumplir el pago de su deuda el 1 de junio si el Congreso no actúa, advierte Yellen

La invitación se produce después de que McCarthy señalara este lunes que aún no había tenido noticias del presidente, casi una semana después de que la Cámara de Representantes aprobara su paquete para aumentar el techo de la deuda en US$ 1.500 millones. Sin embargo, el proyecto de ley también incluye recortes de gastos, requisitos laborales reforzados en programas de redes de seguridad y otras medidas que los demócratas no aceptarían.

