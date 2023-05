Un asesino en serie del área de Tampa se declara culpable de cuatro asesinatos que aterrorizaron la ciudad en 2017

Según la Policía, las cuatro víctimas, aparentemente sin relación entre sí, fueron asesinadas —pero no fueron víctimas de robo— mientras caminaban solas por la noche en un radio de 800 metros, lo que hizo temer que hubiera un asesino en serie suelto. Los agentes rodearon el arbolado barrio, aconsejando a los residentes que no salieran solos, que estuvieran alerta y mantuvieran encendidas las luces de sus porches. Algunos residentes dejaron de sacar a pasear a sus perros, de salir a correr, de dar paseos o de esperar el autobús solos, diciendo que ya no se sentían seguros.

