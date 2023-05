Accionistas demandan a Adidas por su fallida asociación con el rapero Ye, antes conocido como Kanye West

La compañía dijo en febrero que esperaba perder US$ 1.300 millones en ingresos este año porque no puede vender la ropa y los zapatos Yeezy. En un comunicado, la compañía afirmó que su guía financiera para 2023 “considera el impacto adverso significativo de no vender las acciones existentes”. Si la compañía no puede reutilizar ninguna de las prendas restantes de Ye, Adidas dijo que eso podría costarle a la compañía US$ 534 millones en ganancias operativas este año.

