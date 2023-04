Top 7 de los mejores invitados al ‘Carpool Karaoke’ de James Corden: ¿cuál es tu favorito?

Obama baila “Single Ladies”. Luego Missy Elliott se suma al recorrido para cantar “This Is For My Girls” y “Get Ur Freak On”.

Los dos conducen por Los Ángeles bajo la lluvia, y Corden consigue que el cantante admita que su mayor rabieta fue cuando le pidió a alguien que hiciera que el viento dejara de soplar. Terminan el viaje con una épica interpretación de “Don’t Let the Sun Go Down On Me”.

