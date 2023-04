E. Jean Carroll responde al contrainterrogatorio de la defensa de Trump: “Él me violó, haya yo gritado o no”

macamilarincon

Nota del editor: esta nota presenta detalles de un presunto abuso sexual que pueden resultar perturbadores.

(CNN) — E. Jean Carroll regresó al estrado este jueves en el juicio civil por agresión sexual y difamación contra Donald Trump, para terminar su testimonio directo y enfrentar el contrainterrogatorio del equipo legal del expresidente. La columnista detalló al jurado cómo ocurrió la violación de la que acusa al exmandatario en una tienda departamental de Nueva York ante los cuestionamiento de la defensa.

Los abogados de Trump han centrado su caso en por qué Carroll no denunció públicamente la supuesta agresión sexual en ese momento ni llamó la atención de otros en el establecimiento.

Carroll testifica: “Donald Trump me violó, y cuando escribí sobre eso, dijo que no había pasado”

Joe Tacopina, defensor del expresidente, preguntó de manera reiterada la razón por la que la columnista no gritó durante los cerca de tres minutos de la supuesta violación, o incluso después.

“No suelo gritar”, testificó Carroll ante la corte en Manhattan. “Tenía demasiado pánico para gritar”.

Y añadió: “No me pueden castigar por no gritar. Las mujeres que no hablan (de sus violaciones), una de las razones por las que no lo hacen es porque se les pregunta por qué no gritaron. Algunas mujeres gritan, otras no. Eso hace que las mujeres guarden silencio”.

Luego, de manera emotiva, Carroll le enfatizó a Tacopina: “Le estoy diciendo: él me violó, haya yo gritado o no. No necesito una excusa para no gritar”.

Carroll demandó a Trump por agresión sexual y difamación, al señalarlo de haberla violado en el probador de Bergdorf Goodman, una tienda departamental de lujo en Manhattan, en la primavera boreal de 1996, y de luego haberla difamado años después cuando hizo públicas las acusaciones. Trump ha negado las acusaciones repetidamente.

“Fue una lucha descomunal”: el relato de E. Jean Carroll

Tal como lo hizo este miércoles en el juicio, Carroll volvió a describir la manera en que luchó contra Trump en el vestidor.

“Estaba muy confundida, en el primer empujón pensé: ‘No puede haber sido a propósito’. Pensé que él se había equivocado. Pensé que era muy extraño”, relató Carroll.

“Estaba tratando de entender qué diablos estaba pasando… nos estábamos riendo hacía 12, 15 segundos y aquí estoy, siendo empujado contra la pared. Simplemente no tenía ningún sentido”, agregó. “Luego puso su boca contra la mía, y entonces entendí”.

El juicio contra Trump por presunta agresión sexual y difamación a E. Jean Carroll comenzó con declaraciones feroces: lo que debes saber

Carroll aseguró que Trump la mantenía contra la pared con el peso de su hombro y ella, al final, lo empujó hacia atrás con una rodilla.

“Para mí fue una lucha descomunal”, dijo, aunque nunca soltó su bolso y calzaba tacones de 10 centímetros, según le reconoció a Tacopina. “Puedo bailar hacia adelante y hacia atrás con tacones de 10 centímetros”, añadió.

Después de salir del vestidor, Carroll testificó que no le dijo nada a Trump y que temía que él la siguiera y la agarrara. Bajó los seis pisos de escaleras mecánicas y se fue, y no vio a un cliente.

“No estaba buscando personas. Estaba buscando salir”, testificó.

Defensa de Trump destaca comunicación entre Carroll y amiga

Tacopina comenzó su contrainterrogatorio a Carroll cuestionando la credibilidad de su relato.

“Usando sus propias palabras, los hechos que ha señalado en la historia, que ha afirmado aquí, son extraños”, preguntó.

“Ciertas partes de esta historia son difíciles de concebir, sí”, dijo Carroll.

En una línea de preguntas, Tacopina trató de resaltar una oposición a Trump por parte de Carroll y sus amigas, así como de sugerir que se unieron para hacer un plan.

“Tan pronto como ambas estemos lo suficientemente bien como para conspirar, debemos cumplir con nuestro deber patriótico nuevamente”, se leía en un correo electrónico que la amiga de Carroll, Carol Martin, le envió a la columnista el 23 de septiembre de 2017, según mostró una prueba.

“¡¡¡TOTALMENTE!!!”, respondió Carroll en un correo electrónico. “Tengo algo especial para ti cuando nos encontremos”.

Carroll testificó que no sabía a qué se refería en el correo electrónico de más de cinco años con las palabras “algo especial”.

“Este es un correo electrónico… del que no tengo ningún recuerdo. Sospecho que es algo divertido. No puedo imaginar lo que es. No tengo idea”, dijo. “No recuerdo nada sobre este correo electrónico”.

“La violación es una de las cosas más violentas y horribles que le pueden pasar a alguien”

Al terminar su testimonio directo este jueves, antes del contrainterrogatorio de Tacopina, Carroll le compartió al jurado las razones por las que había demandado a Trump.

“Creo que la violación es una de las cosas más violentas y horribles que le pueden pasar a una mujer o a un hombre”, dijo.

“No me gusta particularmente la atención que recibo porque demandé. Llamar la atención por haber sido violada no es… es difícil. Llamar la atención por hacer una gran ensalada de tres frijoles, eso sería bueno”, añadió.

Cuando su abogado Mike Ferrara le preguntó este jueves a Carroll si se se arrepiente de la demanda, ella respondió: “Alrededor de cinco veces al día. No es agradable recibir amenazas”.

Trump calificó la primera demanda de Carroll de una “estafa”, reconoció la columnista cuando Ferrara puso las palabras de la declaración del expresidente en una pantalla para que el jurado las viera.

Ella estaba recuperándose cuando salió la declaración del exmandatario y “bum, él me derriba de nuevo”, testificó.

Carroll también señaló que los comentarios negativos sobre ella ocurrieron tras la declaración de Trump.

“Una ola de comentarios malintencionados, muy denigrantes. Casi un flujo interminable de personas repitiendo lo que dijo Donald Trump”, señaló. “Lo principal era ‘demasiado fea’… Es muy difícil levantarse por la mañana cuando recibes estos mensajes de que eres demasiado fea para seguir viviendo, prácticamente”.

Ferrara mostró al jurado algunos tuits que le dicen a Carroll fea y mentirosa.

“Estos duelen especialmente porque pensé que lo había logrado. Ahí están de nuevo”, dijo Carroll. “Miré mi Twitter esta mañana. No han parado”.

Devan Cole, de CNN, contribuyó con este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.