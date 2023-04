Kim Kardashian revela la “magia” del éxito de su empresa Skims a Poppy Harlow de CNN

Kardashian dijo que liberar a Johnson fue una “experiencia bastante fácil” para ella, pero admitió que sabía que no debería haberlo sido. “Se necesitan de 10 a 20 años para hacer lo que hice en seis meses, y no me di cuenta de la lucha en ese momento. Para mí, fueron unas pocas llamadas telefónicas y eso realmente me impactó …. que ese proceso tiene que cambiar”.

A medida que envejece, Kardashian, de 42 años, se da cuenta de que ahora puede permitirse el lujo de elegir a las personas de las que quiere rodearse. “Si estás en un lugar y te tomas tu tiempo, te das cuenta de que no quieres en absoluto hacer negocios con gente con la que no quieres pasar las vacaciones y que no te gusta”, dijo.

“En mi caso, simplemente buscaba una solución al hecho de que me encanta llevar ropa moldeadora y no había ningún color que se adaptara a mi tono de piel, por no hablar de la mayoría de mis amigas”, declaró este martes a Poppy Harlow, presentadora de CNN This Morning, en la Cumbre Time 100. Añadió que en aquel momento “no había nada intermedio” entre el color pálido y el negro en ropa moldeadora.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.