Estas hermosas playas mexicanas no estarán llenas de gente

Solo unos pocos hoteles superan los US$ 100 por noche. Algunos cuestan entre US$ 35 y US$ 70, por lo que es fácil quedarse un tiempo para practicar esnórquel en la costa, hacer una excursión de submarinismo al Banco Chinchorro o pasear en kayak por las lagunas cercanas.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.