ANÁLISIS | Taylor Swift envía un poderoso mensaje a las mujeres en el “Eras Tour”

Emily Halnon es una corredora y escritora afincada en Eugene, Oregon. Sus ensayos han aparecido en The Guardian, The Washington Post, Salon y Runner’s World, y sus memorias “To the Gorge” se publicarán en 2024.

Cuando volví a casa en Oregon, no podía dejar de pensar en lo poderoso que era que Swift fuera tan audaz. No se limitó a esa declaración, sino que ofreció una clase magistral de tres horas sobre la confianza y el orgullo de lo que ha conseguido. Y me gustó. Creo que a la mayoría de los presentes en el Estadio Allegiant también. A lo largo de esta gira, millones de mujeres la verán compartir su éxito.

No quiero presumir, ni parecer engreída, competitiva o, Dios no lo quiera, autopromocionarme. Esa frase por sí sola me parece más sucia que el suelo de un estadio de fútbol después de un espectáculo de tres horas.

Al igual que Swift, que actuará durante más de tres horas seguidas cada noche de esta gira de 52 paradas, yo también soy una atleta de resistencia. Soy corredora de trail de larga distancia y, aunque no estoy ni siquiera cerca de ser la Taylor Swift del ultrarunning, he gozado algunos éxitos en mis esfuerzos atléticos, pero apenas puedo hablar de ellos delante de una sola persona, por no hablar de 70.000.

