Ordenan al CEO de My Pillow, Mike Lindell, que cumpla con el pago de US$ 5 millones al experto que desmintió sus datos electorales falsos

“Basándose en el análisis anterior, el Sr. Zeidman cumplió el contrato”, escribió el panel de arbitraje en su decisión. “Demostró que los datos que Lindell LLC proporcionó, y representó que reflejaban información de las elecciones de noviembre de 2020, inequívocamente no reflejaban los datos de las elecciones de noviembre de 2020. No pagar al Sr. Zeidman los US$ 5 millones que pedía fue un incumplimiento del contrato, que le da derecho a una indemnización”.

