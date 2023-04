Ni Chris Evans se ha salvado de quedar “ghosted”

“No me gusta discutir, no me gusta levantar la voz ni ninguna forma de manipulación”, dijo Evans. “Me encanta el amor. Soy un poco sentimental. Me gusta ser sentimental, lloro con bastante facilidad. Ante una buena canción, una bonita puesta de sol, sí, mis emociones brotan”.

“Siento que he vivido cosas peores”, dijo Evans en una entrevista reciente. “Creo que preferiría que me hicieran ‘ghosting’ porque puedes inventarte la historia que quieras. He vivido el lento deterioro de las respuestas de mensajes de texto, y simplemente sabes que la persona se está alejando casualmente”.

