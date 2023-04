La “interseccionalidad” se volvió un tema candente en los últimos años. Esto es lo que significa

“Especialmente en este momento político, en el que estamos tan increíblemente divididos, resulta más fácil crear temas de conversación que no tienen en cuenta las perspectivas matizadas de las personas”, afirmó Angel-Ajani. “El matiz requiere un poco de trabajo. Requiere un poco de compasión. No creo que estemos en ese momento, porque la gente tiene miedo de no ser escuchada, y otras personas dicen: ‘Mira, no sentimos que se nos escuche'”.

Como parte de ese movimiento más amplio, términos como interseccionalidad y feminismo interseccional se hicieron mucho más frecuentes en los círculos de izquierda. La frase “My feminism will be intersectional or it will be bullsh*t”, que procede de un ensayo de 2011 de la escritora Flavia Dzodan, y su vertiente en español “Mi feminismo será interseccional, o no será”, se convirtieron en una especie de eslogan en su momento, lo que también reforzó la popularidad del término fuera de sus orígenes.

“Dado que la experiencia interseccional es mayor que la suma de racismo y sexismo, cualquier análisis que no tenga en cuenta la interseccionalidad no puede abordar suficientemente la forma particular en que se subordina a las mujeres negras”, escribió.

