El FBI arresta a un sospechoso relacionado con la filtración de documentos del Pentágono

Cuando el sospechoso no se ausentó al trabajo, los agentes que ya estaban apostados afuera de la casa de su madre esperaron a que saliera, dijo la fuente. Pero la situación se aceleró cuando los reporteros de The New York Times llamaron a la puerta de la casa y hablaron con quienes estaban adentro.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.