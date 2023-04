Jeremy Renner regresa a la alfombra roja solo tres meses después de su accidente casi mortal: “Estoy muy agradecido de estar aquí”

“Es un montón de cosas para mí, personalmente”, dijo Renner a CNN sobre su nuevo proyecto cuando se le preguntó cómo se sentía al estar en el evento. “Siento que ahora todo el mundo bromea sobre lo que he estado haciendo con mi tiempo. Se siente raro, maravilloso, extraño. Nunca pensé que seguiría soñando a los 52 años. Me siento como si los hubiera cumplido. Pero vaya, es bonito que las cosas se te hagan realidad. Aún me quedan cosas maravillosas por hacer, y me siento muy agradecido de estar aquí para seguir descubriéndolas”.

