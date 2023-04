Así fue la operación encubierta internacional para atrapar a hackers de criptomonedas norcoreanos

El 15 de marzo, el Departamento de Justicia y las fuerzas de seguridad europeas anunciaron el cierre de un servicio de mezcla conocido como ChipMixer, que los norcoreanos supuestamente utilizaron para blanquear una cantidad no especificada de los aproximadamente US$ 700 millones robados por hackers en tres robos de criptomonedas diferentes, incluido el robo de US$ 100 millones de Harmony, la empresa de criptomonedas de California.

