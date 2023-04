Karol G arremete contra la revista GQ México por ediciones en su foto de portada: “Mi cara no se ve así”

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Karol G expresó este jueves su decepción e inconformidad luego de que se publicaran sus primeras imágenes de portada en la revista GQ edición México.

La cantante colombiana criticó lo que dijo fueron ediciones excesivas a las fotografías.

“Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así, y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribió Karol G en una publicación de Instagram.

La artista, originaria de Medellín, dijo que comunicó a GQ su malestar con respecto a las ediciones, sin lograr que hubiera un cambio antes de la publicación.

“Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto”, sostuvo la cantante.

La portada de GQ que molestó a Karol G

Karol G publicó su queja en un pequeño carrusel de dos fotografías en Instagram. La primera imagen la muestra al natural y sin maquillaje, confirmó la publicista de la artista a CNN.

La segunda imagen es la portada de GQ en la que se observa a la cantante más delgada y con unos pómulos muy sobresalientes.

Karol G dijo en Instagram que para verse bien no necesita “todos esos cambios” y que esta imagen tan alejada la realidad puede traer repercusiones entre las mujeres y el público.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, dijo la cantante.

CNN contactó a GQ México en busca de comentarios con respecto a esta portada, pero aún no ha recibido respuesta.

Una representante de Karol G aseguró a CNN a través de correo electrónico que contactaron varias veces a la revista sobre la portada.

GQ tampoco tiene la portada de esta edición en sus perfiles de redes sociales. Sin embargo en la página web de la revista está disponible el reportaje sobre la artista.

Las reacciones a la portada

En una publicación de la revista en Instagram, con la portada del diseñador Yohji Yamamoto, GQ México recibió comentarios de usuarios que mencionaban la fotografía de Karol G.

Una usuaria dijo que la cantante merece una disculpa mientras que otro cuestionó si el diseñador japonés fue editado o si lo “hicieron flaco. ¿Por qué a él no?”, dice el comentario.

Las fotografías dentro del reportaje también muestran a una Karol G distinta a la que sus fans acostumbran a ver en sus perfiles de redes sociales.

La declaración de Karol G en la red social recibió en pocas horas casi cuatro millones de me gusta y 64.000 comentarios. Entre ellos se encuentra el de la cantante Sofía Reyes, que aplaudió las palabras de la colombiana diciendo “hermoso mensaje”.

Por su parte Kany García dijo que “irreal en la foto 2. Hermosa y maravillosa en la 1. El mundo está cambiando, que se actualicen de una vez por todas a base de nuestras propias posturas”.

Karol G y el amor propio

Esta no es la primera vez que Karol G toma sus redes sociales o se pronuncia en entrevistas para hablar de las críticas que recibe sobre su aspecto físico.

Hace un mes, la intérprete explicó en el programa español El Hormiguero, de la cadena Antena 3, por qué publicaba en sus redes fotografías sin editar.

“Por mucho tiempo yo también le hacía retoques a las fotos para que se vieran perfectas, para que se vieran increíbles hasta que un día en una playa tomaron una foto, no me veía como me veía en las fotos de mi Instagram y dije no tiene sentido”, contó la cantante.

“Esto es lo que yo soy. Un tiempo yo estoy súper fit, otras veces no estoy tan fit y eso es normal por muchas razones. Veía de cierta manera cómo la gente me hacía bullying, porque en realidad de mí han criticado muchísimo mi físico, como me veo, como me visto, como me expreso, como hablo. Por mucho tiempo me afectó tanto hasta el punto que entendí que no tenía que afectarme. Trato de ser muy abierta en las redes sociales (diciendo) yo soy como tú… mírame los gorditos, mírame los bracitos, no los tengo como antes los tenía de pronto, mírame la pancita (no la tengo) como la quisiera de pronto”, agregó Karol G.

También, a inicios de año respondió en sus stories de Instagram a comentarios sobre su cuerpo en las fotos promocionales de su sencillo con Romeo Santos, “X si volvemos”. La respuesta fue a un comentario en el que dice que se le ve barriga en las fotografías.

La colombiana dijo “la barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien estos días en un show… aunque real hace mucho que no estaba tan juiciosa con el ejercicio así que puedo decir que en otro momento cuando no, va a poder verse más grandecita todavía”.

Karol G también dijo que “todos los cuerpos son diferentes… todos son bonitos tal y como son”.

