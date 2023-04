Encuesta CNN: un tercio de los estadounidenses dice que Biden merece la reelección en 2024

La encuesta también revela que las opiniones negativas sobre Biden persisten en varios atributos personales, con mayorías que dicen que no tiene la resistencia y la agudeza necesarias para servir eficazmente como presidente (67%), no inspira confianza (65%), no es honesto ni digno de confianza (54%) y no se preocupa por la gente como ellos (54%). Los estadounidenses están más divididos sobre si Biden puede trabajar eficazmente con el Congreso: el 48% dice que sí, el 51% que no.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.