Fact check: Trump ofreció un aluvión de falsedades en su primer discurso después de la acusación

Vachon le dijo a CNN: “Entre 2016 y 2022, George Soros personalmente y Democracy PAC (un Comité de Acción Política al que el señor Soros ha contribuido con fondos) han aportado juntos con aproximadamente US$ 4 millones al PAC de Color of Change, incluido US$ 1 millón en mayo de 2021. Ninguno de esos fondos se destinó a la campaña de Alvin Bragg. George Soros y Alvin Bragg nunca se conocieron en persona ni hablaron por teléfono, correo electrónico, Zoom, etc. No ha habido contacto entre los dos”.

Esto necesita contexto. Soros no hizo ninguna donación a la campaña electoral de 2021 de Bragg, y un portavoz de Soros, Michael Vachon, le dijo a CNN que los dos hombres nunca se comunicaron de ninguna manera; no hay evidencia de que Soros haya tenido algún papel en la decisión de Bragg de imputar a Trump. Sin embargo, George Soros, partidario desde hace mucho tiempo de los candidatos demócratas a fiscal de distrito que favorecen la reforma de la justicia penal, apoyó indirectamente la campaña electoral de Bragg: fue un importante donante de un Comité de Acción Política (PAC) liberal, Color of Change, que dice que gastó un poco más de US$ 500.000 en una iniciativa de gasto independiente en apoyo de la candidatura de Bragg.

