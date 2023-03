Mascotas como perros y gatos pueden ayudar a proteger a los niños de las alergias a alimentos, sugiere un estudio

“Es necesario confirmar realmente este tipo de estudios”, dijo Bernstein. “Así que yo no cambiaría necesariamente el estilo de vida basándome en estos datos, pero desde luego no me desharía de las mascotas en casa”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.