El jurado investigador en el caso de Trump en Nueva York tendrá un receso durante casi todo abril, dice una fuente

Tres cuartas partes (75%) de los republicanos afirman que los cargos penales no deberían descalificar a Trump de una candidatura presidencial, y el 76% dice que las acusaciones a las que se enfrenta Trump en el supuesto caso del pago de dinero por silencio no son demasiado graves o no son graves en absoluto. Asimismo, un 73% de los republicanos afirma que el impacto de Trump en el Partido Republicano en general ha sido positivo, en lugar de negativo.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.