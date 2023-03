Ben Affleck aclara lo que ocurrió en el momento de los Grammy que se hizo viral (y hasta inspiró un meme)

“[Jennifer Lopez] me dice hoy, ‘Relájate, sé tú mismo. Diviértete. De hecho, eres un tipo divertido, que es real y genuino y pareces tan serio’”, dijo Affleck a la publicación. “¿Parezco serio? Pero como en muchas cosas, tiene toda la razón. Y ella me ama. Ella me está cuidando. Ella está tratando de ayudarme”.

“Tuve una experiencia realmente dolorosa en la que hice una entrevista cuando estaba realmente vulnerable, y todo lo que se retomó fue algo que no solo no estaba bien, sino que en realidad era lo contrario a lo que quería decir”, señaló Affleck al The Hollywood Reporter.

“Ella me respondió: ‘Más te vale que no te vayas’. Eso es algo de marido y mujer. Es decir, algo de eso es, y yo estoy como ”Está bien, ¿de quién es este evento?’ Como que no sigo el ritmo. Mi esposa sí, obviamente. Y sí, es el evento de trabajo de tu esposa”, añadió.

“Nos estaban enfocando en la toma, pero no sabía que estaban grabando. Me incliné hacia ella y le dije: ‘Tan pronto como comiencen a transmitir, me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor'”, explicó Affleck.

