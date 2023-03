ANÁLISIS | En 2024, los republicanos pueden completar un cambio histórico en política exterior de EE.UU.

Las opiniones en el Partido Republicano acerca de si EE.UU. debería hacer más o menos en Ucrania no varían mucho según la educación o la edad, encontró la encuesta del Pew Center. Pero, en general, estas encuestas muestran que el alejamiento del liderazgo mundial es más poderoso entre dos grupos distintos de republicanos: los más jóvenes y los que carecen de títulos universitarios. Si bien tres quintas partes sólidas de los republicanos con un título universitario en la encuesta del Consejo de Chicago dijeron que los beneficios del liderazgo estadounidense superan los costos, por ejemplo, la mayoría de los republicanos no universitarios no estuvo de acuerdo. Los republicanos más jóvenes también eran mucho más propensos que los mayores de 60 años a decir que los costos superan los beneficios.

