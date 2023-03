¿Qué significa para los clientes y empleados del Silicon Valley Bank y de Signature Bank la intervención de la FDIC?

La FDIC ofreció a los empleados del Silicon Valley Bank 45 días de empleo y 1,5 veces su salario, según los informes. La FDIC no confirmó esas cifras y dijo a CNN que no habla de los acuerdos salariales que establece con el personal de antiguos bancos. Tampoco respondió a una pregunta sobre si los empleados que no permanezcan en el banco recibirán una indemnización por despido.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.