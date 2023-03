El Kremlin dice que hay “elementos de politización” en el Oscar a la película de Navalny

En una conferencia telefónica con periodistas, Peskov comentó la película: “Aunque no la he visto, me atrevo a suponer que hay un cierto elemento de politización del tema. Hollywood tampoco rehúye a veces el tema de la politización en sus obras”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.