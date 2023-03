Conclusiones de la segunda quiebra bancaria más grande de Estados Unidos

Roku tenía aproximadamente US$ 487 millones de sus US$ 1.900 millones en efectivo en Silicon Valley Bank, el 26% del total de la empresa. La compañía de streaming agregó que la mayoría de los depósitos no estaban asegurados. El sitio de videojuegos Roblox y el prestamista de criptomonedas en bancarrota BlockFi también se enfrentan a las consecuencias.

Los clientes estadounidenses tenían al menos US$ 151.500 millones en depósitos no asegurados a finales de 2022, según el último informe anual de SVB. Los depósitos extranjeros alcanzaron al menos US$ 13.900 millones y tampoco están asegurados.

