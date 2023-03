Chris Rock aborda la “indignación selectiva” y la bofetada de los Oscar en un especial en vivo de Netflix

“Intento salir con mujeres de mi edad, que son entre 10 y 15 años más jóvenes que yo”, dijo. “No odies al jugador, odia el juego. No me hice rico ni me mantengo en forma para hablar de Anita Baker. Intento joder a Doja Cat”.

“No tengo ningún problema con el despertar social. No tengo ningún problema. Estoy a favor de la justicia social. Estoy a favor de que la gente marginada consiga sus derechos. Lo que me molesta es la indignación selectiva”, dijo Rock. “Ya sabes de lo que hablo. Si una persona hace algo, la expulsan. Si otro hace exactamente lo mismo, nada. Sabes de lo que hablo… el tipo de gente que pone canciones de Michael Jackson pero no pone las de R. Kelly. El mismo delito, solo que uno de ellos tiene mejores canciones”.

“‘¿Cómo es que no hiciste nada esa noche?'” comentó Rock que la gente le ha preguntado. “Porque tengo padres. ¿Sabes lo que me enseñaron mis padres? No te pelees delante de los blancos”.

“Todos saben lo que me pasó, recibir una bofetada de Suge Smith”, dijo Rock. “Todavía me duele. Tengo ‘Summertime’ sonando en mis oídos. Pero no soy una víctima, cariño. Nunca me verán en Oprah o en Gayle llorando… Recibí ese golpe como Pacquiao”.

