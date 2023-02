OPINIÓN | El favor que Putin le hizo a Ucrania

A un año del principio de la invasión, la guerra me sigue pareciendo tan surreal como en el tiempo en el que estuve en Ucrania cubriéndola. Hay imágenes que me han quedado grabadas para siempre en la memoria: edificios públicos atrincherados con bolsas de arena, búnkeres de la Segunda Guerra Mundial que volvieron a ser útiles, soldados y policías tensos y con el dedo en el gatillo, gente de compras en las horas que no había toque de queda, el músico en el Parque Ivan Franko que desafiaba con sus notas las balas rusas, y el rechinar del tranvía que nunca dejó de transitar.

