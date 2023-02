Chile confirma que la escritora Gioconda Belli acepta la ciudadanía de ese país

“Que quede claro que no me van a amilanar y que no voy a dejar de ser quien soy por no tener este documento”, dijo la escritora ante las cámaras de televisión, mientras cortaba su pasaporte con una tijera.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.