Elon Musk trabaja gratis para Tesla, pero eso podría cambiar

Y, como Musk, no han ganado mucho en forma de salario. Bezos ganó un salario anual de US$ 81.000 mientras era presidente ejecutivo, y Zuckerberg se llevó a casa un salario de US$ 1 al año durante la mayor parte de la última década.

Musk todavía tiene el potencial de seguir obteniendo asombrosas sumas de dinero gracias a Tesla, pero no de la forma en que sus trabajadores regulares ganan dinero. Eso se debe a que el CEO no ha recibido ningún tipo de salario en efectivo desde 2019, cuando solo recibió US$ 23.760, lo que exigía la ley de salario mínimo de California.

