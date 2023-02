Subway revela que está explorando su venta

“Fuimos uno de los pocos, si no los únicos, que no rebanaban en el restaurante. No solo le da al visitante una mejor percepción de ver la carne agradable y esponjosa, sino que ahorramos mucho dinero ya que estábamos pagando mucho dinero para que la cortaran en rodajas”, dijo anteriormente a CNN el CEO de Subway, John Chidsey.

El anuncio ocurre un mes después de que The Wall Street Journal reportara la noticia de que la cadena estaba evaluando una venta. No se anunció un precio en el comunicado de Subway, pero el periódico dijo que podría estar valorado en más de US$ 10.000 millones.

