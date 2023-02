El hongo de “The Last of Us” no es real, pero la amenaza de parásitos fúngicos para la salud humana crece en el mundo

Kasson cree que la atención suscitada por The Last of Us y otros programas significa que “los hongos están teniendo su momento”, aunque espera que no se exagere.

¿Puede el “hongo zombi” Cordyceps de la serie The Last of Us afectar al humano? Esto es lo que dice la ciencia al respecto

(CNN) — En la serie de HBO The Last of Us, los personajes identifican a los zombis entre ellos por los hongos que brotan de sus cuerpos, y los parásitos fúngicos manipulan a los humanos para infectar a las comunidades que les rodean.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.