Viola Davis logra entrar al distinguido grupo de artistas “EGOT” al ganar un Grammy por su audiolibro

🎶 Congratulations to @violadavis for becoming an #EGOT today! ✨ She won GRAMMY Gold for Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording – “Finding Me” https://t.co/OuKk34l332 #GRAMMYs pic.twitter.com/9U5AOQLR7l — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 5, 2023

La victoria del domingo de Davis por el audiolibro de sus memorias “Finding Me” completa su colección EGOT. Anteriormente ganó un Emmy por su papel en “How to Get Away with Murder”, un Oscar por “Fences” y dos premios Tony por “King Hedley III” y “Fences”.

