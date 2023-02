La Premier League de Inglaterra acusa al Manchester City de romper las reglas financieras

La prohibición fue anulada más tarde por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aunque el organismo dictaminó que el City no había cooperado con las autoridades de la UEFA y una multa original de 30 millones de euros (US$ 34 millones) se redujo a 10 millones (US$ 11,3 millones).

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.