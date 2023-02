Un presunto globo espía de China vuela sobre Estados Unidos: ¿Qué es? ¿Qué busca? ¿Por dónde pasaría?

“¿Por qué no derribarlo? Tenemos que evaluar la relación riesgo-recompensa”, explicó el jueves un alto funcionario de Defensa. “Así que la primera pregunta es: ¿supone una amenaza, una amenaza física, para las personas en los Estados Unidos en el territorio nacional de EE.UU.? Nuestra valoración es que no. ¿Supone una amenaza para la aviación civil? Nuestra evaluación es que no. ¿Supone una amenaza significativamente mayor para los servicios de inteligencia? Nuestra mejor evaluación en este momento es que no. Así que, dado ese perfil, evaluamos que el riesgo de derribarlo, aunque la probabilidad de que los restos caigan y hieran a alguien o dañen propiedades sea baja en una zona poco poblada, no merecía la pena”.

