OPINIÓN | ¿Qué le está pasando a tu pelo? ¡Un problema nuevo y muy 2023!

Otros estilistas con los que hablé —como la conocida neoyorquinomexicana Alexa Rodulfo, cuyas clientas incluyen a Carolina Herrera y su hija Carolina Herrera Báez— insisten en que la solución para este nuevo problema “es cuidarse el cabello lo más posible. Existen productos con fórmulas para fortalecer los folículos, igual que vitaminas, como la A, la C, biotina, y minerales como el zinc”. Rodulfo me dice que “hay ayudas muy efectivas, pero no hay milagros” y añade que “estos productos como Rogaine, o las superpopulares (y carísimas) pastillas del suplemento vitamínico Nutrafol –y otros productos creados por dermatólogos en distintos países– requieren usarlos con constancia. Pues cuando se interrumpe el tratamiento vuelve la caída del cabello”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.