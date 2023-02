Tras el último episodio de ‘The Last of Us’, se disparan las reproducciones de la canción “Long, Long Time”, de Linda Ronstadt

Sofía Benavides

(CNN) — “Long, Long Time”, de Linda Ronstadt, apareció no una sino tres veces en el episodio de este domingo de “The Last of Us”. Y los fanáticos del éxito más reciente de HBO quedaron claramente conmovidos por la canción de Ronstadt, ya que las reproducciones de su balada se dispararon desde que se estrenó el episodio.

Entre las 11 p.m., hora ET, y la medianoche de este domingo, las transmisiones de Spotify de “Long, Long Time” aumentaron un 4.900% en comparación con la semana anterior, informó la plataforma esta semana. CNN se comunicó con Spotify para confirmar la cantidad de transmisiones antes y después de la emisión de “The Last of Us”. Mientras tanto, la canción ya está apareciendo en TikToks de espectadores emocionados que amaron el episodio.

Furor por “The Last of US”: ¿qué son los hongos cordyceps que generan “hormigas zombis”

La canción fue interpretada por los actores Murray Bartlett y Nick Offerman en una secuencia crucial del tercer episodio de “The Last of Us”, en la que sus personajes se conocen por casualidad, se turnan para tocar la canción de Ronstadt a ritmos muy diferentes en un piano antiguo y comparten una beso (y, eventualmente, casi 20 años de sus vidas). El episodio se cierra con la interpretación de Ronstadt de la canción reproducida en una cinta de casete.

“Sabía que la canción necesitaba tocar ciertas cuestiones sobre el anhelo, el dolor y el amor infinitamente no correspondido”, dijo el co-creador de la serie, Craig Mazin, a Variety.

Ronstadt lanzó “Long, Long Time” en 1970 como un sencillo dentro su segundo álbum, “Silk Purse”. La canción rankeó durante 12 semanas, alcanzando el puesto 25, según Billboard. Fue su primer sencillo en aparecer en una lista de Billboard.

Nick Offerman y Murray Bartlett comparten un momento íntimo con la banda sonora de Linda Ronstadt en “The Last of Us”.

El renovado interés en la balada de Ronstadt remite a la abrumadora ola de popularidad que recibió “Running Up That Hill (A Deal with God)”, la poderosa balada de Kate Bush que apareció en varios episodios de “Stranger Things” el año pasado. Casi 40 años después de su lanzamiento, la canción insignia de Bush volvió a las listas de éxitos, alcanzando el número 1 en Reino Unido y el número 4 en EE.UU. En 1985, la canción había alcanzado el puesto 30, informó Billboard. Cuando se lanzó la cuarta temporada de “Stranger Things” a fines de mayo, “Running Up That Hill” comenzó a tener millones de transmisiones por día.

El éxito de Kate Bush de 1985, “Running Up That Hill”, está de vuelta y este es el motivo

Las series súper populares, particularmente aquellas con una gran audiencia de la Generación Z, han demostrado un poder único para resucitar ciertas canciones, particularmente en TikTok. “Euphoria” presentó a los espectadores más jóvenes el éxito de los 70 “Right Down the Line” de Gerry Rafferty, una canción que el personaje de Zendaya, Rue, escucha más de una vez en la segunda temporada de la serie. Y también resonó con millones de personas en TikTok: el hashtag #rightdowntheline se ha visto más de 5 millones de veces en la red social, y más de 34.000 videos usaron la versión oficial de la canción como fragmento de audio. (HBO, sede de “The Last of Us” y “Euphoria”, comparte la empresa matriz Warner Bros. Discovery con CNN).

El megaéxito de Netflix “Wednesday”, que rompió los récords de audiencia que anteriormente tenía “Stranger Things”, incluyó una escena viral ambientada con “Goo Goo Muck” de The Cramps en la que la hija de la familia Addams interpreta un baile idiosincrásico al ritmo del himno punk. El clip de Netflix de la escena ha acumulado más de 43 millones de visitas y las búsquedas de la canción en Google se dispararon a principios de diciembre, poco después del lanzamiento de la serie. Pero la escena también resucitó, aunque indirectamente, “Bloody Mary” de Lady Gaga, de su álbum de 2011 “Born This Way”.

Millones de usuarios de TikTok ansiosos por recrear el baile de “Wednesday” grabaron con la banda sonora sus intentos, lo que lanzó la canción a las listas de Billboard por primera vez (aunque fue la entrada número 36 de Gaga en el Billboard Hot 100).

“Running Up That Hill (A Deal with God)” de Kate Bush se elevó al cuarto lugar en las listas Billboard Hot 100 el año pasado después de que ocupó un lugar destacado en “Stranger Things”.

Mientras tanto, la balada de Ronstadt ni siquiera es la primera canción que aparece en “The Last of Us” y que despierta el interés de los aficionados. El episodio piloto terminó con “Never Let Me Down Again” de Depeche Mode, cuyas reproducciones se triplicaron durante la noche, desde 26.000 el día que se emitió el piloto hasta 83.000 al día siguiente, según Billboard. La cuenta oficial de YouTube de Depeche Mode incluso agregó un paréntesis al título del video musical de la canción: “(Escuchado en el episodio 1 de The Last of Us)”.

Hasta ahora, pocas de las viejas canciones convertidas en nuevos éxitos han alcanzado las mismas alturas que “Running Up That Hill” de Bush el año pasado, pero “The Last of Us” muestra que su éxito no fue una excepción.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.