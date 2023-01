Por qué surgen dudas sobre la nominación al Oscar de Andrea Riseborough

Independientemente del respaldo de las celebridades, Riseborough se enfrenta a una feroz competencia en la categoría, de la talla de Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) y Cate Blanchett (Tár).

Es difícil saber si la nominación de Riseborough será realmente anulada. Existe un precedente: en 2014, el compositor Bruce Broughton recibió una nominación al Oscar por la canción principal de Alone Yet Not Alone y posteriormente fue descalificado por su campaña.

Sin embargo, no todos los actores tienen los contactos de Riseborough. Los críticos de las nominaciones señalaron que Viola Davis (The Woman King) y Danielle Deadwyler (Till), dos actrices negras que se consideraban favoritas, no estaban nominadas al premio. (Ambas películas, además, atrajeron a un público más numeroso en taquilla).

Aunque una campaña respaldada por un famoso no es estrictamente una campaña popular, la campaña en favor de Riseborough y To Leslie se asemeja a una. Rara vez los famosos apoyan de este modo una película que no protagonizan, por lo que el rápido ascenso de Riseborough es único.

Hasta hace poco, la mayoría de los estadounidenses no habían oído hablar de To Leslie. Estrenada en South by South West en marzo, la película solo recaudó US$ 27.000 en taquilla durante su estreno limitado.

