EE.UU. gasta más en atención médica, pero tiene los peores resultados de salud entre los países de altos ingresos, según un nuevo informe

“Estados Unidos no solo es el único país que estudiamos que no posee una cobertura de salud universal, sino que su sistema de salud parece diseñado para disuadir a las personas de usar los servicios”, escribieron en el informe los investigadores del Commonwealth Fund, con sede en Nueva York. “La asequibilidad sigue siendo la razón principal por la que algunos estadounidenses no se inscriben en la cobertura de salud, mientras que los altos costos de bolsillo hacen que casi la mitad de los adultos en edad laboral dejen de recibir la atención necesaria o la demoren”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.