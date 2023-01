Adrián Peña, ministro de Ambiente de Uruguay, reconoce que mintió respecto a su título y renuncia a su cargo

En esa declaración agregó: “Me equivoqué, asumí un error y hoy lo voy a pagar con lo más alto que me puede costar. No me pesa porque no estoy aferrado al cargo”.

“El error fue el que reconocí, del que me arrepentí y pedí disculpas. Tiene que ver con haber mentido con respecto a ese título durante un tiempo”, dijo Peña en conferencia de prensa, al anunciar su renuncia. “La falta existe y no la justifico”, señaló. Pese a lo cual se explicó: “yo hice la carrera, estudié las 50 materias. Las aprobé y aprobé la tesis. Me costó mucho esfuerzo”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.