Twingo y Casio: las referencias que son virales en redes tras la colaboración de Shakira y Bizarrap

¿La comparación? Los Rolex son relojes exclusivos que pueden llegar a costar hasta US$ 75.000, sin hablar de modelos que durante años “han acompañado a figuras excepcionales”, según la página web del fabricante. En la actualidad los precios de un Casio están entre los US$ 22,95 y los US$ 4.000, según su página web.

Y no es para menos pues la Sesión No. 53 de Shakira y Bizarrap tiene una letra que hace alusión al empoderamiento y la confianza, y cómo seguir adelante tras una ruptura amorosa, pero también muchas referencias que pueden llegar a ser mensajes ocultos para su ex, Gerard Piqué.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.